Три человека погибли из-за столкновения грузовика и легковушки на Львовщине

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 21 апреля во Львовской области, унесло жизни трех мужчин.

Источник: полиция области в соцсетях

Детали: ДТП произошло в понедельник, около 11:20, на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи села Шопки Львовского района.

Реклама:

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика MAN.

От полученных в результате ДТП травм погибли на месте 46-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет.