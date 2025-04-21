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Три человека погибли из-за столкновения грузовика и легковушки на Львовщине

Евгений КизиловПонедельник, 21 апреля 2025, 20:44
Три человека погибли из-за столкновения грузовика и легковушки на Львовщине
фото: Полиция Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 21 апреля во Львовской области, унесло жизни трех мужчин.

Источник: полиция области в соцсетях

Детали: ДТП произошло в понедельник, около 11:20, на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи села Шопки Львовского района.

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Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузовика MAN.

От полученных в результате ДТП травм погибли на месте 46-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 36 и 38 лет.

ДТПавтожертвыЛьвовщина
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