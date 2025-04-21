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Через новий злив у Signal Білий дім почав шукати нового главу Пентагону – ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 21 квітня 2025, 20:56
Через новий злив у Signal Білий дім почав шукати нового главу Пентагону – ЗМІ
фото: Getty Images

Білий дім шукає заміну міністру оборони Піту Гегсету на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола його переписок у чаті Signal. 

Джерело: NPR з посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: Ця новина надійшла в той час, як міністр оборони Піт Гегсет потрапив у новий скандал, пов’язаний з чатом у Signal. Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

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У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.

За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації. 

Усі вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міністерстві оборони.

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Нагадаємо, видання The New York Times першим повідомило, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, яку називає "чудовою".

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