Через новий злив у Signal Білий дім почав шукати нового главу Пентагону – ЗМІ

Білий дім шукає заміну міністру оборони Піту Гегсету на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола його переписок у чаті Signal.

Джерело: NPR з посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: Ця новина надійшла в той час, як міністр оборони Піт Гегсет потрапив у новий скандал, пов’язаний з чатом у Signal. Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

Реклама:

У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.

За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації.

Усі вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міністерстві оборони.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, видання The New York Times першим повідомило, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Президент США Дональд Трамп заявив, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета, яку називає "чудовою".