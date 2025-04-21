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Из-за нового слива в Signal Белый дом начал искать нового главу Пентагона - СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 21 апреля 2025, 20:56
Из-за нового слива в Signal Белый дом начал искать нового главу Пентагона - СМИ
фото: Getty Images

Белый дом ищет замену министру обороны Питу Гегсету на фоне очередного скандала, развернувшегося вокруг его переписок в чате Signal.

Источник: NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: Эта новость поступила в то время, как министр обороны Пит Хегсет попал в новый скандал, связанный с чатом в Signal. Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что Пит Хегсет поделился деталями ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне.

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В марте Хегсет поделился подробностями о действиях против целей хуситов в Йемене в чате Signal с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в который случайно попал и редактор The Atlantic.

За последние несколько недель четверо старших советников Хегсета неожиданно уволились, некоторые из них были обвинены в утечке информации.

Все они выступили с публичными заявлениями, в которых предполагали междоусобицы в Министерстве обороны.

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Напомним, издание The New York Times первым сообщило, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны Пита Хегсета, которую называет "замечательной".

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