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Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 21 квітня 2025, 21:24
Ватикан назвав офіційну причину смерті Папи Римського
Базиліка Святого Петра в день смерті Папи Франциска у Ватикані. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня від наслідків інсульту.

Джерело: про це йдеться в офіційній заяві Святого Престолу, з якою ознайомилась "Європейська правда"

Деталі: Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.

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Здоровʼя понтифіка було підірване хронічними захворюваннями: гострою дихальною недостатністю після перенесеної пневмонії, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.

Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.

Італійські ЗМІ раніше теж писали, що причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.

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За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп відвідає похорон покійного Папи Римського Франциска у Ватикані наприкінці цього тижня.

Папа РимськийВатикан
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