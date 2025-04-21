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Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 21 апреля 2025, 21:24
Ватикан назвал официальную причину смерти Папы Римского
Базилика Святого Петра в день смерти Папы Франциска в Ватикане. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля от последствий инсульта.

Источник: об этом говорится в официальном заявлении Святого Престола, с которым ознакомилась "Европейская правда"

Детали: Франциск, как установил главный врач Ватикана Андреа Арканджели, перенес инсульт, который привел к коме и сердечной недостаточности.

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Здоровье понтифика было подорвано хроническими заболеваниями: острой дыхательной недостаточностью после перенесенной пневмонии, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Смерть Франциска наступила в 7:35 утра в его доме в Ватикане, говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Итальянские СМИ ранее тоже писали, что причиной смерти понтифика мог стать инсульт.

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По данным СМИ, президент США Дональд Трамп посетит похороны покойного Папы Римского Франциска в Ватикане в конце этой недели.

Папа РимскийВатикан
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