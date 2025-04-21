На фронті від початку доби відбулось 121 зіткнення – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 121 зіткнення, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог проводив дві наступальні дії поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Верхньокам’янського.

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З початку доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки і Березівки. Наші захисники відбили 43 штурми, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Ще одна атака триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового.

На Курщині відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 30 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.