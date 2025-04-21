Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте с начала суток произошло 121 столкновение – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 21 апреля 2025, 22:14
На фронте с начала суток произошло 121 столкновение – Генштаб
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте состоялось 121 столкновение, из них 49 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 101 авиационный удар, применив три ракеты и 177 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 995 дронов-камикадзе и совершили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Реклама:

Детали: На Купянском направлении враг проводил два наступательных действия вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Верхнекаменского.

РЕКЛАМА:

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки и Березовки. Наши защитники отбили 43 штурма, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Еще одна атака продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного.

На Курщине произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 30 управляемых бомб, осуществил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР: Россия продолжает убивать
Комбинированный удар: Россия выпустила 215 ракет и дронов: ПВО уничтожила 112 целей
В команде Трампа появились разногласия по поводу снятия санкций с России
Трамп: Мы имеем соглашение с Россией, теперь нужно согласие Зеленского
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Все новости...
Генштаб
Генштаб: На фронте в воскресенье более 80 боев, из них 36 – на Покровском направлении
С начала суток на фронте произошло уже 45 боев – Генштаб
За ночь "перемирия" зафиксировали 20 боев - Генштаб
Последние новости
12:20
СБУ разоблачила хорошо организованную схему выезда уклонистов за 150 тысяч гривен на Ровенщине
12:14
Великобритания запретила экспорт геймпадов в Россию
12:07
Кабмин установил потолок финансирования для АОЗ и ДОТ в 700 миллионов - Жумадилов
11:55
фото Оккупанты били по Донецкой области – убили 2 взрослых и 13-летнюю девочку
11:51
Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли
11:46
В Тернопольской области начали эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году
11:28
Шведские истребители, патрулирующие в Польше, впервые поднимали из-за самолета РФ
11:16
Забудьте о 220 вольтах: регулятор изменил нормы электрического напряжения
11:14
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
10:56
В Киевской области бабушка до смерти забила стулом новорожденного внука: ее будут судить
Все новости...
Реклама:
Реклама: