На фронте с начала суток произошло 121 столкновение – Генштаб

С начала суток на фронте состоялось 121 столкновение, из них 49 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 101 авиационный удар, применив три ракеты и 177 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 995 дронов-камикадзе и совершили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Купянском направлении враг проводил два наступательных действия вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Верхнекаменского.

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С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки и Березовки. Наши защитники отбили 43 штурма, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Еще одна атака продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного.

На Курщине произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 30 управляемых бомб, осуществил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.