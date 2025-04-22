Через пункт пропуску "Шегині" обмежать рух для легкових авто до 10 травня

За повідомленням Держприкордонслужби, з 10:00 22 квітня у пункті пропуску "Шегині" стартують ремонтні роботи – одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг".

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Деталі: Прикордонники закликають громадян на цей період заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю – зокрема, Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця або Нижанковичі.

Повідомляється, що ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 10 травня.