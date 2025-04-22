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Через пункт пропуска "Шегини" ограничат движение для легковых авто до 10 мая

Степан ГафткоВторник, 22 апреля 2025, 04:48
Через пункт пропуска Шегини ограничат движение для легковых авто до 10 мая
иллюстративное фото Getty Images

По сообщению Государственной пограничной службы, с 10:00 22 апреля в пункте пропуска "Шегини" начнутся ремонтные работы – одна из полос на выезд не будет работать, что может привести к образованию очередей.

Источник: ГПСУ

Дословно: "С 22 апреля 2025 года с 10:00 в ПП "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. В связи с этим будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей".

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Детали: Пограничники призывают граждан на этот период заранее планировать поездки и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей загруженностью – в частности, Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смельница или Нижанковичи.

Сообщается, что ремонтные работы ориентировочно продлятся до 10 мая.

Пограничная службаграница
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