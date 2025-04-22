Рейтинг Трампа у США упав до найнижчого рівня

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування Reuters/Ipsos

Деталі: Наразі діяльність Трампа на посаді президента схвалюють близько 42% опитаних, тоді як ще 3 тижні тому таке ж опитування Reuters/Ipsos показало 43%, а відразу після інавгурації Трампа у січні 47% схвалювали роботу Трампа.

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Зазначається, що хоч рейтинг Трампа і залишається вищим, ніж протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джо Байдена, результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про те, що багато американців незадоволені його кроками.

Близько 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

57% не погодилися з твердженням, що "це нормально для президента США припиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як ними керують".

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66% не вважають, що президент повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри.

Опитування засвідчило, що з низки питань – від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права – кількість американців, які не схвалюють діяльність Трампа, більша, ніж кількість тих, хто схвалює.

Щодо імміграції, його найсильнішої сфери підтримки, 45% респондентів схвалили роботу Трампа, але 46% не схвалили.

Близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Дослідження тривало упродовж 6 днів. Загалом опитали 4 306 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2%.

Між тим, недавно опубліковані результати опитування Gallup показали, що рейтинг схвалення Трампа в першому кварталі його другого терміну становив 45% – більше, ніж за аналогічний період його першого терміну.

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