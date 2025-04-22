Рейтинг Трампа в США упал до самого низкого уровня с начала президентства

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos

Детали: Сейчас деятельность Трампа на посту президента одобряют около 42% опрошенных, тогда как еще 3 недели назад такой же опрос Reuters/Ipsos показал 43%, а сразу после инаугурации Трампа в январе 47% одобряли работу Трампа.

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Отмечается, что хоть рейтинг Трампа и остается выше, чем в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствуют о том, что многие американцы недовольны его шагами.

Около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США прекращать финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как ими управляют".

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66% не считают, что президент должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры.

Опрос показал, что по ряду вопросов – от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права – количество американцев, которые не одобряют деятельность Трампа, больше, чем количество тех, кто одобряет.

По иммиграции, его самой сильной сферы поддержки, 45% респондентов одобрили работу Трампа, но 46% не одобрили.

Около 59% респондентов, в том числе треть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Исследование проходило в течение 6 дней. Всего опросили 4 306 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Между тем, недавно опубликованные результаты опроса Gallup показали, что рейтинг одобрения Трампа в первом квартале его второго срока составлял 45% – больше, чем за аналогичный период его первого срока.

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