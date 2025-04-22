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У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення: поліція розслідує замах на вбивство

Ірина БалачукВівторок, 22 квітня 2025, 10:40
У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення: поліція розслідує замах на вбивство
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Поліція Києва встановлює обставини події, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення у Святошинському районі столиці вранці 22 квітня.

Джерело: ГУ Нацполіції у Києві

Дослівно правоохоронці: "Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50. За вказаною адресою негайно виїхало керівництво Головного управління Національної поліції у місті Києві, поліцейські територіального підрозділу, кінологи та медики".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.  

 
Фото поліції

"Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство", – повідомили в поліції. 

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Фото поліції 

"Українська правда" намагалась дізнатися деталі події, але в поліції Святошинського району повідомили, що наразі не володіють додатковою інформацією.

Київполіція
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