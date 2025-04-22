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В Киеве мужчина получил огнестрельное ранение: полиция расследует покушение на убийство

Ирина БалачукВторник, 22 апреля 2025, 10:40
В Киеве мужчина получил огнестрельное ранение: полиция расследует покушение на убийство
ФОТО ПОЛИЦИИ 

Полиция Киева устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение в Святошинском районе столицы утром 22 апреля.

Источник: ГУ Нацполиции в Киеве

Дословно правоохранители: "Сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило сегодня в 08:50. По указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

 
Фото полиции 

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство", – сообщили в полиции. 

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Фото полиции 

"Украинская правда" пыталась узнать детали происшествия, но в полиции Святошинского района сообщили, что пока не владеют дополнительной информацией.

Киевполиция
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