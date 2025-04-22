Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 11:55
Синоптики розповіли, коли чекати похолодання
ілюстративне фото Unsplash

На вихідних температурний фон в Україні відчутно знизиться, але про заморозки поки що не йдеться.

Джерело: синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми бачимо, що вже зараз, починаючи з цих вихідних, у нас дещо зміниться синоптична ситуація. Повітряні потоки вже будуть не з південних широт, а вже і з північних широт частково, тому температурний фон знизиться відчутно, але наскільки відчутно і чи будуть заморозки, поки що про це рано говорити".

Реклама:

Бо якщо будуть опади, то, відповідно, заморозків і не буде. Якщо буде більше хмарності, то також заморозків не буде у нічні години. Тому ми цю ситуацію моніторимо і радимо усім уважно слідкувати за попередженнями від Укргідрометцетру".

Деталі: Відповідаючи на запитання, якими є причини суттєвого потепління, що наразі спостерігається, Птуха зазначила, що причиною цьому є циркуляція повітряних мас у атмосфері.

Вона пояснила, що до України зараз повітряні потоки надходять переважно з південних широт, південного сходу та приносять на територію української держави більш теплу повітряну масу.

РЕКЛАМА:

"У нас переважає зараз така більш малохмарна погода, у більшості регіонів (не у всіх), і ми маємо вже досить високі значення температури. У багатьох регіонах вони навіть дещо перевищують кліматичну норму для квітня. Тому зараз так – температура дійсно дещо вища, але загалом вона комфортніше відчувається і приємніше, ніж тоді, коли у нас на початку квітня були заморозки", – сказала речниця.

За даними синоптикині, в Україні найближчими днями практично у всіх областях має бути температура на рівні 21-26 градусів.

"І якраз-таки ця нижня межа у 21 градус – це ближче до західних областей, подекуди південно-східних, коли там у денні години може бути короткочасний дощик. А ось у решті областей поки що температура сягає подекуди навіть 25-26 градусів", – зазначила Птуха.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У команді Трампа виникли розбіжності щодо зняття санкцій з Росії
оновлено, фотоВнаслідок атаки РФ на Київ 9 людей загинули, понад 70 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
відеоУ Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
Усі новини...
погода
В Україні прогнозують до +26°, подекуди пройдуть дощі та грози
"Великоднє перемир′я": війська РФ майже 2 тис. разів обстріляли Україну та атакували ЗСУ 96 разів
У понеділок Україну прогріє до 26°, на півдні можливі дощі
Останні новини
10:04
Президент Литви відкликав державну нагороду російського диригента, що підтримав Кремль
10:02
Ціни на нафту почали зростати після падіння на 2% напередодні
09:55
БПЛА на Херсонщині атакував чоловіка: лікарі борються за його життя
09:43
У Києві з-під завалів будинку дістали живого чоловіка
09:33
Росіяни атакували найбільшого виробника холодильного обладнання у світі
09:30
фото Нічна атака: на Хмельниччині 2 поранених, на Житомирщині під удар потрапили рятувальники
09:11
Сибіга після нічної атаки: РФ є перешкодою на шляху до миру, тиснути треба на Москву, а не на Київ
09:06
Санду про нічну атаку: Росія вкотре показала, як вона "готова до миру"
09:02
У команді Трампа виникли розбіжності щодо зняття санкцій з Росії
08:43
фото У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, поліклініку, школу та готель: 2 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: