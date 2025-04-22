Синоптики розповіли, коли чекати похолодання

На вихідних температурний фон в Україні відчутно знизиться, але про заморозки поки що не йдеться.

Джерело: синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми бачимо, що вже зараз, починаючи з цих вихідних, у нас дещо зміниться синоптична ситуація. Повітряні потоки вже будуть не з південних широт, а вже і з північних широт частково, тому температурний фон знизиться відчутно, але наскільки відчутно і чи будуть заморозки, поки що про це рано говорити".

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Бо якщо будуть опади, то, відповідно, заморозків і не буде. Якщо буде більше хмарності, то також заморозків не буде у нічні години. Тому ми цю ситуацію моніторимо і радимо усім уважно слідкувати за попередженнями від Укргідрометцетру".

Деталі: Відповідаючи на запитання, якими є причини суттєвого потепління, що наразі спостерігається, Птуха зазначила, що причиною цьому є циркуляція повітряних мас у атмосфері.

Вона пояснила, що до України зараз повітряні потоки надходять переважно з південних широт, південного сходу та приносять на територію української держави більш теплу повітряну масу.

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"У нас переважає зараз така більш малохмарна погода, у більшості регіонів (не у всіх), і ми маємо вже досить високі значення температури. У багатьох регіонах вони навіть дещо перевищують кліматичну норму для квітня. Тому зараз так – температура дійсно дещо вища, але загалом вона комфортніше відчувається і приємніше, ніж тоді, коли у нас на початку квітня були заморозки", – сказала речниця.

За даними синоптикині, в Україні найближчими днями практично у всіх областях має бути температура на рівні 21-26 градусів.

"І якраз-таки ця нижня межа у 21 градус – це ближче до західних областей, подекуди південно-східних, коли там у денні години може бути короткочасний дощик. А ось у решті областей поки що температура сягає подекуди навіть 25-26 градусів", – зазначила Птуха.