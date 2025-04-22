Синоптики рассказали, когда ждать похолодания

На выходных температурный фон в Украине ощутимо снизится, но о заморозках пока речь не идет.

Источник: синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы видим, что уже сейчас, начиная с этих выходных, у нас несколько изменится синоптическая ситуация. Воздушные потоки будут не из южных широт, а уже и из северных широт частично, поэтому температурный фон снизится ощутимо, но насколько ощутимо и будут ли заморозки, пока об этом рано говорить".

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Потому что если будут осадки, то, соответственно, заморозков не будет. Если будет больше облачности, то также заморозков не будет в ночные часы. Поэтому мы эту ситуацию мониторим и советуем всем внимательно следить за предупреждениями от Укргидрометцентра".

Детали: Отвечая на вопрос, каковы причины существенного потепления, которое сейчас наблюдается, Птуха отметила, что причиной этому является циркуляция воздушных масс в атмосфере.

Она пояснила, что в Украину сейчас воздушные потоки поступают преимущественно из южных широт, юго-востока и приносят на территорию украинского государства более теплую воздушную массу.

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"У нас преобладает сейчас такая более малооблачная погода, в большинстве регионов (не во всех), и мы имеем уже достаточно высокие значения температуры. Во многих регионах они даже несколько превышают климатическую норму для апреля. Поэтому сейчас да – температура действительно несколько выше, но в целом она комфортнее ощущается и приятнее, чем тогда, когда у нас в начале апреля были заморозки", – сказала спикер.

По данным синоптика, в Украине в ближайшие дни практически во всех областях температура должна быть на уровне 21-26 градусов.

"И как раз-таки эта нижняя граница в 21 градус – это ближе к западным областям, местами юго-восточным, когда там в дневные часы может быть кратковременный дождик. А вот в остальных областях пока температура достигает местами даже до 25-26 градусов", – отметила Птуха.