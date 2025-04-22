Українців готуватимуть до нацспротиву: Міноборони створить мережу центрів

Кабінет міністрів затвердив розроблений Міністерством оборони у співпраці з Офісом президента порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Документ визначає порядок створення та функціонування центрів, встановлює засади їхньої діяльності. Він також регламентує взаємодію центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, Силами територіальної оборони ЗСУ, Силами спеціальних операцій та інститутами громадянського суспільства.

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Зазначається, що метою створення мережі таких центрів є підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

Центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціатором їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), рішення про створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

Матеріально-технічна база центрів формуватиметься коштом місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Йдеться про навчальне обладнання, засоби зв’язку, макети зброї, навчальну зброю, тренажерні комплекси тощо.

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На посади інструкторів у центрах будуть призначатись сертифіковані фахівці, передусім ветерани ЗСУ та за потреби залучатимуться чинні військовослужбовці сил ТрО ЗСУ та ССО ЗСУ.

Навчальні плани центрів розроблятимуть на основі типових програм командування сил ТрО ЗСУ з урахуванням регіональних потреб.