Украинцев будут готовить к нацсопротивлению: Минобороны создаст сеть центров

Кабинет министров утвердил разработанный Министерством обороны в сотрудничестве с Офисом президента порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Документ определяет порядок создания и функционирования центров, устанавливает основы их деятельности. Он также регламентирует взаимодействие центров с органами государственной власти, местного самоуправления, Силами территориальной обороны ВСУ, Силами специальных операций и институтами гражданского общества.

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Отмечается, что целью создания сети таких центров является подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению, формирование патриотического сознания, приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

Центры будут создаваться в областях и городе Киеве в форме коммунальных учреждений или предприятий. Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций), решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

Материально-техническая база центров будет формироваться за счет местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством. Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и тому подобное.

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На должности инструкторов в центрах будут назначаться сертифицированные специалисты, прежде всего ветераны ВСУ и при необходимости будут привлекаться действующие военнослужащие сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ.

Учебные планы центров будут разрабатывать на основе типовых программ командования сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.