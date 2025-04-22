Макрон приїде на похорон Папи Франциска

Президент Франції Емманюель Макрон, , який зараз перебуває з візитом на острові Реюньйон, повідомив, що візьме участь у похороні Папи Римського Франциска у суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Пряма мова Макрона: "Ми будемо на похороні Папи, як і належить".

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