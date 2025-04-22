Макрон приїде на похорон Папи Франциска
Вівторок, 22 квітня 2025, 13:05
Президент Франції Емманюель Макрон, , який зараз перебуває з візитом на острові Реюньйон, повідомив, що візьме участь у похороні Папи Римського Франциска у суботу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV
Пряма мова Макрона: "Ми будемо на похороні Папи, як і належить".
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Що було раніше:
- Президент України Володимир Зеленський також планує їхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
- Вже відомо, що на церемонію приїде і президент США Дональд Трамп – це стане його першим закордонним візитом за час другої каденції.
- Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.