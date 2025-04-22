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Макрон приїде на похорон Папи Франциска

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 22 квітня 2025, 13:05
Макрон приїде на похорон Папи Франциска
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон, , який зараз перебуває з візитом на острові Реюньйон, повідомив, що візьме участь у похороні Папи Римського Франциска у суботу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Пряма мова Макрона: "Ми будемо на похороні Папи, як і належить".

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Що було раніше:

МакронПапа Римський
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