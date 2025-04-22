Макрон приедет на похороны Папы Франциска

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который сейчас находится с визитом на острове Реюньон, сообщил, что примет участие в похоронах Папы Римского Франциска в субботу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Прямая речь Макрона: "Мы будем на похоронах Папы, как и положено".

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