Макрон приедет на похороны Папы Франциска
Вторник, 22 апреля 2025, 13:05
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который сейчас находится с визитом на острове Реюньон, сообщил, что примет участие в похоронах Папы Римского Франциска в субботу.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV
Прямая речь Макрона: "Мы будем на похоронах Папы, как и положено".
Реклама:
Что предшествовало:
- Президент Украины Владимир Зеленский также планирует ехать на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
- Уже известно, что на церемонию приедет и президент США Дональд Трамп – это станет его первым зарубежным визитом за время второй каденции.
- Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.