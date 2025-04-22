Єврокомісія відмітила "небачену швидкість" у процесі руху України до ЄС

В Єврокомісії кажуть, що процес скринінгу (перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС) у межах перемовин про вступ України в ЄС відбувається з безпрецедентною для Євросоюзу швидкістю.

Джерело: речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 22 квітня у Брюсселі

Деталі: Мерсьє наголосив, що процес розширення ЄС є пріоритетним для Єврокомісії, і Україна рухається на шляху до ЄС зі стабільним прогресом, зокрема, демонструючи найбільш високу за всю історію розширення швидкість проведення скринінгу.

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"Розширення залишається одним із пріоритетів цієї Комісії. І ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС", – нагадав речник Єврокомісії.

"У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру – скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу", – заявив Гійом Мерсьє.

Він уточнив, що "ця робота (процес скринінгу) триватиме до осені".

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Мерсьє підтвердив, що Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластера "Основи" (Fundamentals), але для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

"Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера "Основи". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів", – сказав він.

Нагадаємо, що відкриття першого кластера заблокувала Угорщина, висуваючи додаткові умови щодо прав угорців Закарпаття.

Мерсьє додав, що щодо даного питання "наразі обговорення триває у Раді ЄС".

"Зі свого боку Комісія надає всебічну підтримку Україні в усіх можливих формах – технічній, політичній та фінансовій. Ми продовжуємо це робити й надалі, а також підтримуємо активний діалог з усіма державами-членами", – підкреслив речник Єврокомісії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.

Як відомо, в лютому 2025 Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

"Консультації", які супроводжуються маніпуляціями та брехнею з боку угорського уряду, мають завершитися наприкінці червня.