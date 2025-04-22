Еврокомиссия отметила "невиданную скорость" в процессе движения Украины в ЕС

В Еврокомиссии говорят, что процесс скрининга (проверки соответствия украинского законодательства законодательству ЕС) в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС происходит с беспрецедентной для Евросоюза скоростью.

Источник: представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" на брифинге 22 апреля в Брюсселе

Детали: Мерсье отметил, что процесс расширения ЕС является приоритетным для Еврокомиссии, и Украина движется на пути в ЕС со стабильным прогрессом, в частности, демонстрируя самую высокую за всю историю расширения скорость проведения скрининга.

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"Расширение остается одним из главных приоритетов этой Комиссии. И мы начали переговоры с Украиной в июне 2024 года. Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС", – напомнил представитель Еврокомиссии.

"В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру – скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа", – заявил Гийом Мерсье.

Он уточнил, что "эта работа (процесс скрининга) продлится до осени".

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Мерсье подтвердил, что Украина уже готова к открытию первого переговорного кластера "Основы" (Fundamentals), но для этого необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС.

"Украина выполнила все условия для открытия первого кластера – так называемого кластера "Основы". Но, как вы правильно заметили, это требует согласия всех государств-членов", – сказал он.

Напомним, что открытие первого кластера заблокировала Венгрия, выдвигая дополнительные условия относительно прав венгров Закарпатья.

Мерсье добавил, что по данному вопросу "сейчас продолжается обсуждение в Совете ЕС".

"Со своей стороны, Комиссия оказывает всестороннюю поддержку Украине во всех возможных формах – технической, политической и финансовой. Мы продолжаем это делать и в дальнейшем, а также поддерживаем активный диалог со всеми государствами-членами", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вышла на самый быстрый темп вступления в Европейский Союз среди стран, которые когда-либо стремились стать членом ЕС.

Как известно, в феврале 2025 Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и пообещала блокировать открытие кластеров, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.

"Консультации", которые сопровождаются манипуляциями и ложью со стороны венгерского правительства, должны завершиться в конце июня.