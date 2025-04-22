СБУ оголосила підозру ще 14 митрополитам РПЦ, які сприяли окупації українських територій

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру 14 високопоставленим митрополитам Російської православної церкви (РПЦ), які допомагали Кремлю у спробах зруйнувати територіальну цілісність України.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, з 2022 по 2024 рік фігуранти входили до складу підконтрольного кремлю "священного синоду" РПЦ

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Як встановило розслідування, від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України.

Вони реалізовували рішення московського синоду щодо захоплення церковного майна в Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях і Криму.

Зокрема, під їхнім керівництвом Джанкойську, Бердянську, Ровеньківську та Херсонську єпархії примусово "включили" до РПЦ. Після цього вони призначили підконтрольних Москві єпископів, які просували кремлівські наративи, благословляли війну Росії проти України та виправдовували дії окупантів.

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Серед підозрюваних – митрополити й архієпископи з різних регіонів РФ, зокрема:

Олександр Снігур (Артемій), митрополит Хабаровський і Приамурський;

Михайло Кондратьєв (Мефодій), єпископ Кам’янський і Камишилівський;

Віталій Єрмаков (Амвросій), митрополит Тверський і Кашинський;

Леонід Горбачов, патріарший екзарх Африки;

Андрій Малаханов, архієпископ Петропавлівський і Камчатський;

Петро Мансуров (Петро), єпископ Калачинський і Муромцевський;

Микола Церпицький (Лев), митрополит Новгородський і Староросійський;

Юрій Єпіфанов (Арсеній), митрополит Липецький і Задонський;

Михайло Наконечний (Кирило), митрополит Казанський і Татарстанський;

Олексій Кривенко (Микола), єпископ Північнобайкальський і Сосново-Озерський;

Валерій Голубєв (Ілля), архієпископ Анадирський і Чукотський;

Ян Кайгородцев (Іларіон), єпископ Кінешемський і Палехський;

Ілля Пєров (Тарасій), єпископ Північноморський і Умбський;

Олександр Таранов (Аркадій), архієпископ Ровеньківський і Свердловський.

На підставі зібраних доказів всім 14-м фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.