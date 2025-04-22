СБУ объявила подозрение еще 14 митрополитам РПЦ, которые способствовали оккупации украинских территорий

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении 14 высокопоставленным митрополитам Русской православной церкви (РПЦ), которые помогали Кремлю в попытках разрушить территориальную целостность Украины.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, с 2022 по 2024 год фигуранты входили в состав подконтрольного кремлю "священного синода" РПЦ

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Как установило расследование, с начала полномасштабной войны эти российские архиереи под руководством патриарха Гундяева способствовали захвату религиозных общин на временно оккупированной части Украины.

Они реализовывали решения московского синода по захвату церковного имущества в Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму.

В частности, под их руководством Джанкойскую, Бердянскую, Ровеньковскую и Херсонскую епархии принудительно "включили" в РПЦ. После этого они назначили подконтрольных Москве епископов, которые продвигали кремлевские нарративы, благословляли войну России против Украины и оправдывали действия оккупантов.

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Среди подозреваемых - митрополиты и архиепископы из разных регионов РФ, в частности:

Александр Снигур (Артемий), митрополит Хабаровский и Приамурский;

Михаил Кондратьев (Мефодий), епископ Каменский и Камышиловский;

Виталий Ермаков (Амвросий), митрополит Тверской и Кашинский;

Леонид Горбачев, патриарший экзарх Африки;

Андрей Малаханов, архиепископ Петропавловский и Камчатский;

Петр Мансуров (Петр), епископ Калачинский и Муромцевский;

Николай Церпицкий (Лев), митрополит Новгородский и Старорусский;

Юрий Епифанов (Арсений), митрополит Липецкий и Задонский;

Михаил Наконечный (Кирилл), митрополит Казанский и Татарстанский;

Алексей Кривенко (Николай), епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский;

Валерий Голубев (Илья), архиепископ Анадырский и Чукотский;

Ян Кайгородцев (Иларион), епископ Кинешемский и Палехский;

Илья Перов (Тарасий), епископ Североморский и Умбский;

Александр Таранов (Аркадий), архиепископ Ровеньковский и Свердловский.

На основании собранных доказательств всем 14-м фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.