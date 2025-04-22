Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ объявила подозрение еще 14 митрополитам РПЦ, которые способствовали оккупации украинских территорий

Анастасия ПроцВторник, 22 апреля 2025, 15:31
СБУ объявила подозрение еще 14 митрополитам РПЦ, которые способствовали оккупации украинских территорий
фото: ОГП

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении 14 высокопоставленным митрополитам Русской православной церкви (РПЦ), которые помогали Кремлю в попытках разрушить территориальную целостность Украины.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, с 2022 по 2024 год фигуранты входили в состав подконтрольного кремлю "священного синода" РПЦ

Реклама:

Как установило расследование, с начала полномасштабной войны эти российские архиереи под руководством патриарха Гундяева способствовали захвату религиозных общин на временно оккупированной части Украины.

Они реализовывали решения московского синода по захвату церковного имущества в Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму.

В частности, под их руководством Джанкойскую, Бердянскую, Ровеньковскую и Херсонскую епархии принудительно "включили" в РПЦ. После этого они назначили подконтрольных Москве епископов, которые продвигали кремлевские нарративы, благословляли войну России против Украины и оправдывали действия оккупантов.

РЕКЛАМА:

Среди подозреваемых - митрополиты и архиепископы из разных регионов РФ, в частности:

  • Александр Снигур (Артемий), митрополит Хабаровский и Приамурский;
  • Михаил Кондратьев (Мефодий), епископ Каменский и Камышиловский;
  • Виталий Ермаков (Амвросий), митрополит Тверской и Кашинский;
  • Леонид Горбачев, патриарший экзарх Африки;
  • Андрей Малаханов, архиепископ Петропавловский и Камчатский;
  • Петр Мансуров (Петр), епископ Калачинский и Муромцевский;
  • Николай Церпицкий (Лев), митрополит Новгородский и Старорусский;
  • Юрий Епифанов (Арсений), митрополит Липецкий и Задонский;
  • Михаил Наконечный (Кирилл), митрополит Казанский и Татарстанский;
  • Алексей Кривенко (Николай), епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский;
  • Валерий Голубев (Илья), архиепископ Анадырский и Чукотский;
  • Ян Кайгородцев (Иларион), епископ Кинешемский и Палехский;
  • Илья Перов (Тарасий), епископ Североморский и Умбский;
  • Александр Таранов (Аркадий), архиепископ Ровеньковский и Свердловский.

На основании собранных доказательств всем 14-м фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУпрокуратурацерковьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
обновленоВ результате атаки РФ на Киев два человека погибли, 54 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
"Калибры" с Черного моря, дроны, баллистика: Россия наносит комбинированный удар
CNN: В Европе считают, что США хотят объявить "мирное соглашение" до 100 дней президентства Трампа
Сибига и Ермак раскрыли детали встречи с Келлогом в Лондоне
Все новости...
СБУ
СБУ: Среди агитаторов Кремля задержан однопартиец экс-нардепа Мураева
СБУ задержала экс-сотрудницу суда, которая помогала РФ прорываться в Покровск и ждала оккупации
Экс-глава Броварской РГА, которого судили за пьяное ДТП, снова арестован – по другому подозрению
Последние новости
04:32
Ракетная опасность для всей Украины: в России взлетел МиГ-31К
04:05
ОбновленоВражеская стратегическая авиация осуществила пуски крылатых ракет по Украине
04:00
обновленоВ результате атаки РФ на Киев два человека погибли, 54 пострадавших, в том числе 6 детей – власти
03:35
Харьков под массированной атакой дронов: в городе раздавались взрывы – власти
03:18
Россия атакует ракетами Павлоград на Днепропетровщине – ОВА
03:05
В Киеве работает ПВО по вражеским целям
02:23
Трамп отказался сказать, должна ли Украина признать Крым российским
01:53
В Киеве есть попадание по гражданской инфраструктуре – КГВА
01:25
ОбновленоХарьков подвергся массированному ракетному удару – Терехов
01:16
В Киеве упали обломки: вспыхнули пожары, в одном из домов под завалами люди – Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: