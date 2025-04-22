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ЗМІ дізнались про погрози перевірок та масові звільнення в Пентагоні під керівництвом Гегсета

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 22 квітня 2025, 16:22
ЗМІ дізнались про погрози перевірок та масові звільнення в Пентагоні під керівництвом Гегсета
Гегсет. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання The Times пише, що в Пентагоні загострилась атмосфера недовіри та страху після погроз змусити співробітників пройти перевірку на детекторі брехні через підозри у витоку секретної інформації в ЗМІ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times 

Деталі: За словами одного з джерел в оборонному відомстві США, електронний лист, що попереджає про можливе використання перевірки на детекторі брехні, створив "атмосферу залякування".

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Як зазначає співрозмовник, у Пентагоні виникла невизначеність після звільнення низки високопосадовців протягом останнього тижня, унаслідок чого глава відомства Піт Гегсет залишився без ключових радників.

"Незвично те, що перевірки на детекторі брехні погрожують провести не для того, щоб виявити потенційних службовців з антитрампівськими поглядами, а для того, щоб спіймати політичних призначенців, яких підозрюють у витоку секретної або конфіденційної інформації", – сказало джерело.

Існують також побоювання, що Пентагон піде за прикладом Міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказали здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності в соціальних мережах.

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"Посадовці Пентагону щодня живуть у страху бути звільненими. Це все відволікає увагу, і я буду шокований, якщо Гегсет залишиться на посаді міністра оборони ще надовго", – заявило джерело.

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СШАЗМІ
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