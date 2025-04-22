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СМИ узнали об угрозах проверок и массовых увольнениях в Пентагоне под руководством Гегсета

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 22 апреля 2025, 16:22
СМИ узнали об угрозах проверок и массовых увольнениях в Пентагоне под руководством Гегсета
Гегсет. Иллюстративное фото: Getty Images

Издание The Times пишет, что в Пентагоне обострилась атмосфера недоверия и страха после угроз заставить сотрудников пройти проверку на детекторе лжи из-за подозрений в утечке секретной информации в СМИ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: По словам одного из источников в оборонном ведомстве США, электронное письмо, предупреждающее о возможном использовании проверки на детекторе лжи, создало "атмосферу запугивания".

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Как отмечает собеседник, в Пентагоне возникла неопределенность после увольнения ряда высокопоставленных чиновников в течение последней недели, в результате чего глава ведомства Пит Хегсет остался без ключевых советников.

"Необычно то, что проверки на детекторе лжи угрожают провести не для того, чтобы выявить потенциальных служащих с антитрамповскими взглядами, а для того, чтобы поймать политических назначенцев, которых подозревают в утечке секретной или конфиденциальной информации", – сказал источник.

Существуют также опасения, что Пентагон последует примеру Министерства внутренней безопасности, где некоторым чиновникам приказали сдать свои телефоны для проверки их политической лояльности и активности в социальных сетях.

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"Чиновники Пентагона ежедневно живут в страхе быть уволенными. Это все отвлекает внимание, и я буду шокирован, если Хегсет останется на посту министра обороны еще надолго", – заявил источник.

Напомним:

СШАСМИ
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