У Повітряних силах пояснили, який "таємничий" літак кружляє над Україною другу добу
В небі над Україною літає Ан-26 військово-транспортної авіації, який виконує певне завдання.
Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"
Деталі: 21 квітня у мережі звернули увагу, що згідно із сервісом трекінгу літаків Flightradar24, над Україною (зокрема на Львівщині та Вінниччині) літає невідомий борт без реєстраційних даних із позивним WELCOM.
Його видимість для сервісу пояснюється тим, що на борту ввімкнено транспондер (передавач сигналу).
Як пояснили УП у Повітряних силах, це – Ан 26 – військово-транспортний літак ПС ЗСУ.
Пряма мова Ігната: "Цей літак виконує певні завдання (які саме, офіцер не уточнив -ред.). Загалом щодня в повітряному просторі України десятки літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання, як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти".