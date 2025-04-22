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У Повітряних силах пояснили, який "таємничий" літак кружляє над Україною другу добу

Валентина РоманенкоВівторок, 22 квітня 2025, 18:45
У Повітряних силах пояснили, який таємничий літак кружляє над Україною другу добу
скриншот

В небі над Україною літає Ан-26 військово-транспортної авіації, який виконує певне завдання.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: 21 квітня у мережі звернули увагу, що згідно із сервісом трекінгу літаків Flightradar24, над Україною (зокрема на Львівщині та Вінниччині) літає невідомий борт без реєстраційних даних із позивним WELCOM.

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Його видимість для сервісу пояснюється тим, що на борту ввімкнено транспондер (передавач сигналу).

Як пояснили УП у Повітряних силах, це – Ан 26 – військово-транспортний літак ПС ЗСУ.

Пряма мова Ігната: "Цей літак виконує певні завдання (які саме, офіцер не уточнив -ред.). Загалом щодня в повітряному просторі України десятки літаків та гелікоптерів різних типів виконують завдання, як бойові, так і спеціальні, а також тренувальні польоти".

Повітряні сили ЗСУавіа
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