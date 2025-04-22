В Воздушных силах объяснили, какой "таинственный" самолет кружит над Украиной

В небе над Украиной летает Ан-26 военно-транспортной авиации, который выполняет определенную задачу.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: 21 апреля в сети обратили внимание, что согласно сервису трекинга самолетов Flightradar24, над Украиной (в частности на Львовщине и Винницкой области) летает неизвестный борт без регистрационных данных с позывным WELCOM.

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Его видимость для сервиса объясняется тем, что на борту включен транспондер (передатчик сигнала).

Как пояснили УП в Воздушных силах, это - Ан 26 - военно-транспортный самолет ВС ВСУ.

Прямая речь Игната: "Этот самолет выполняет определенные задачи (какие именно, офицер не уточнил -ред.). Всего ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов различных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты".