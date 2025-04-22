В Воздушных силах объяснили, какой "таинственный" самолет кружит над Украиной
В небе над Украиной летает Ан-26 военно-транспортной авиации, который выполняет определенную задачу.
Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"
Детали: 21 апреля в сети обратили внимание, что согласно сервису трекинга самолетов Flightradar24, над Украиной (в частности на Львовщине и Винницкой области) летает неизвестный борт без регистрационных данных с позывным WELCOM.
Его видимость для сервиса объясняется тем, что на борту включен транспондер (передатчик сигнала).
Как пояснили УП в Воздушных силах, это - Ан 26 - военно-транспортный самолет ВС ВСУ.
Прямая речь Игната: "Этот самолет выполняет определенные задачи (какие именно, офицер не уточнил -ред.). Всего ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов различных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты".