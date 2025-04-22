WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським

США на переговорах у Лондоні, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Джерело: публікація The Washington Post, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Джерела видання розповіли, що пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму російською територією і скасування санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди.

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В обмін на це, як вважають у США, Москва має припинити військові дії в Україні, пише видання.

Неназваний радник президента України Володимира Зеленського заявив, що американські пропозиції містять деякі ідеї, з якими Київ згоден, та інші, з якими він не згоден.

Один із західних посадовців сказав, що обсяг тиску на Україну з боку США "приголомшує".

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Представник Держдепартаменту спростував, що Вашингтон ставить Київ перед доконаним фактом, однак дедалі гучніше невдоволення адміністрації Трампа темпами переговорів змушує Київ побоюватися нового повороту у відносинах із Вашингтоном, йдеться у матеріалі.

Очікується, що французькі, британські та німецькі посланці наполягатимуть на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, частково сплачені за рахунок заморожених російських активів.

Непублічно європейські та українські офіційні особи в приватному порядку визнають, що Києву навряд чи вдасться найближчим часом повернути контроль над територіями, контрольованими Росією. У кращому разі вони сподіваються пригальмувати поспіх з укладенням будь-якої мирної угоди, що дасть змогу Москві утримати завойовані землі та вийти з-під санкцій.

Минулого тижня на переговорах у Парижі Сполучені Штати представили Україні план своїх пропозицій, які українці сприйняли як останню пропозицію Вашингтона перед тим, як він розгляне можливість відмовитися від мирного процесу, повідомили двоє джерел.

Пропозиція США в Парижі, включно з пропозицією визнати Крим російським, з'явилася після того, як цього місяця спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для багатогодинної зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним.

Одна з осіб, поінформованих про цю пропозицію, назвала її "ідеєю Віткоффа", щоб Сполучені Штати визнали Крим російським, "не примушуючи Україну до визнання".

Держдепартамент відмовився коментувати конкретні пропозиції, представлені учасникам переговорів.

"Єдиним документом, яким поділилися в Парижі, був список потенційних варіантів для обговорення і зворотного зв'язку", – сказав представник відомства.

За останні тижні європейським лідерам вдалося активніше долучитись до мирних переговорів, що є покращенням у порівнянні з першими переговорами команди Трампа з росіянами в Саудівській Аравії, які не включали навіть українців. Тепер у Лондоні та за його межами шукатимуть способи використати свій вплив на користь України.

Як зазначає WP, Європа має певні важелі впливу, в тому числі мільярди конфіскованих або заморожених російських активів, які можуть бути повернуті або використані для фінансування програм післявоєнної відбудови.

Тим часом Європейський Союз пропонує державам-членам скоординований спосіб посилення своєї програми санкцій.

Президент Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.

У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.