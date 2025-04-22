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WP рассказало детали предложения США для Украины, включающего признание Крыма российским

Ирина КутелеваВторник, 22 апреля 2025, 19:58
WP рассказало детали предложения США для Украины, включающего признание Крыма российским
фото: Getty Images

США на переговорах в Лондоне, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Источник: публикация The Washington Post, сообщает "Европейская правда"

Детали: Источники издания рассказали, что предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма российской территорией и отмену санкций против России в рамках будущего соглашения.

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В обмен на это, как считают в США, Москва должна прекратить военные действия в Украине, пишет издание.

Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что американские предложения содержат некоторые идеи, с которыми Киев согласен, и другие, с которыми он не согласен.

Один из западных чиновников сказал, что объем давления на Украину со стороны США "ошеломляет".

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Представитель Госдепартамента опроверг, что Вашингтон ставит Киев перед свершившимся фактом, однако все более громкое недовольство администрации Трампа темпами переговоров заставляет Киев опасаться нового поворота в отношениях с Вашингтоном, говорится в материале.

Ожидается, что французские, британские и немецкие посланники будут настаивать на том, чтобы любое соглашение содержало гарантии безопасности и программы послевоенного восстановления, возможно, частично оплаченные за счет замороженных российских активов.

Непублично европейские и украинские официальные лица в частном порядке признают, что Киеву вряд ли удастся в ближайшее время вернуть контроль над территориями, контролируемыми Россией. В лучшем случае они надеются притормозить спешку с заключением какого-либо мирного соглашения, которое позволит Москве удержать завоеванные земли и выйти из-под санкций.

На прошлой неделе на переговорах в Париже Соединенные Штаты представили Украине план своих предложений, которые украинцы восприняли как последнее предложение Вашингтона перед тем, как он рассмотрит возможность отказаться от мирного процесса, сообщили два источника.

Предложение США в Париже, включая предложение признать Крым российским, появилось после того, как в этом месяце специальный посланник Трампа Стив Уиткофф посетил Москву для многочасовой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Один из лиц, информированных об этом предложении, назвала его "идеей Уиткоффа", чтобы Соединенные Штаты признали Крым российским, "не принуждая Украину к признанию".

Госдепартамент отказался комментировать конкретные предложения, представленные участникам переговоров.

"Единственным документом, которым поделились в Париже, был список потенциальных вариантов для обсуждения и обратной связи", – сказал представитель ведомства.

За последние недели европейским лидерам удалось активнее приобщиться к мирным переговорам, что является улучшением по сравнению с первыми переговорами команды Трампа с россиянами в Саудовской Аравии, которые не включали даже украинцев. Теперь в Лондоне и за его пределами будут искать способы использовать свое влияние в пользу Украины.

Как отмечает WP, Европа имеет определенные рычаги влияния, в том числе миллиарды конфискованных или замороженных российских активов, которые могут быть возвращены или использованы для финансирования программ послевоенного восстановления.

Тем временем Европейский Союз предлагает государствам-членам скоординированный способ усиления своей программы санкций.

Президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

российско-украинская войнаСШАУкраинаКрым
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