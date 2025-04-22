Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані цього тижня
Вівторок, 22 квітня 2025, 21:10
Президент України Володимир Зеленський виявив бажання зустрітись із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами 22 квітня
Деталі: Як відомо, Зеленський планує поїхати у Ватикан на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
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Своєю чергою Трамп також приїде на похорон понтифіка.
"Так хотів би (зустрітись з Трампом – Ред.). Ми завжди готові зустрічатись з партнерами із Сполучених Штатів", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про намір зустрітись з очільником Білого дому.
Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.