Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані цього тижня

Трамп і Зеленський на зустрічі 28 лютого у Вашингтоні. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський виявив бажання зустрітись із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами 22 квітня

Деталі: Як відомо, Зеленський планує поїхати у Ватикан на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

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Своєю чергою Трамп також приїде на похорон понтифіка.

"Так хотів би (зустрітись з Трампом – Ред.). Ми завжди готові зустрічатись з партнерами із Сполучених Штатів", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про намір зустрітись з очільником Білого дому.

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.