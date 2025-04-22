Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані цього тижня

Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 21:10
Зеленський готовий зустрітися із Трампом у Ватикані цього тижня
Трамп і Зеленський на зустрічі 28 лютого у Вашингтоні. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський виявив бажання зустрітись із своїм американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами 22 квітня

Деталі: Як відомо, Зеленський планує поїхати у Ватикан на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Реклама:

Своєю чергою Трамп також приїде на похорон понтифіка.

"Так хотів би (зустрітись з Трампом – Ред.). Ми завжди готові зустрічатись з партнерами із Сполучених Штатів", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про намір зустрітись з очільником Білого дому.

Похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.

ЗеленськийТрампВатикан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоВнаслідок атаки РФ на Київ 9 людей загинули, понад 70 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
відеоУ Києві попадали уламки: спалахнули пожежі, в одному з будинків під завалами люди – Кличко
CNN: У Європі вважають, що США хочуть оголосити "мирну угоду" до 100 днів президентства Трампа
Сибіга і Єрмак розкрили деталі зустрічі з Келлогом у Лондоні
Рубіо: США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україна знає про громадян Китаю, які працюють на заводах з виробництва дронів в РФ
Зеленський відреагував на публікацію WSJ про пропозицію від США визнати Крим російським
Зеленський назвав цинічними удари РФ по українських містах: закликає припинити вогонь
Останні новини
07:54
Трамп відповів, коли може зустрітися з Путіним
07:46
фото, відеоПід завалами у Києві чути дзвінки, шукають, зокрема, 2 дітей – МВС
07:36
фото Російська атака: поранені 2 залізничники, пошкоджено колію і будівлі УЗ  
07:16
фото Пошкоджено багатоповерхівки, склади та авто, вирували пожежі – наслідки російської атаки на Київщині
06:57
Трамп: Ми маємо угоду з Росією, тепер потрібна згода Зеленського
06:06
Білий дім розглядає можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" – Politico
05:22
Внаслідок повторного ракетного удару по Харкову поранено двох людей – Терехов
04:32
Лунала ракетна небезпека для всієї України: у Росії злітав МіГ-31К
04:05
ОновленоВорожа стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по Україні
04:00
оновлено, фотоВнаслідок атаки РФ на Київ 9 людей загинули, понад 70 постраждалих, в тому числі 6 дітей – влада
Усі новини...
Реклама:
Реклама: