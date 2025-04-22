Зеленский готов встретиться с Трампом в Ватикане на этой неделе
Вторник, 22 апреля 2025, 21:10
Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского во время общения с журналистами 22 апреля
Детали: Как известно, Зеленский планирует поехать в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
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В свою очередь Трамп также приедет на похороны понтифика.
"Так хотел бы (встретиться с Трампом – Ред.). Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о намерении встретиться с главой Белого дома.
Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.
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