Зеленский готов встретиться с Трампом в Ватикане на этой неделе

Трамп и Зеленский на встрече 28 февраля в Вашингтоне. Фото - Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского во время общения с журналистами 22 апреля

Детали: Как известно, Зеленский планирует поехать в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

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В свою очередь Трамп также приедет на похороны понтифика.

"Так хотел бы (встретиться с Трампом – Ред.). Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о намерении встретиться с главой Белого дома.

Похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.