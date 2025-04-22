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Трамп у травні поїде на Близький Схід, де пророкували його зустріч з Путіним

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 21:21
Трамп у травні поїде на Близький Схід, де пророкували його зустріч з Путіним
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трампа у травні поїде в три країни Близького Сходу, де, як раніше писали ЗМІ, може відбутись його зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Джерело: про це на брифінгу 22 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Левітт, Трамп "вирушить до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів з 13 до 16 травня".

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Вона також підтвердила, що у четвер, 24 квітня, президент США прийме премʼєр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, з яким "обговорить торгівлю і регіональну безпеку".

ЗМІ раніше писали, що Саудівська Аравія стане першою країною, куди президент США здійснить свій закордонний візит. Російська сторона розглядала її як одне з місць потенційної зустрічі Трампа з Путіним.

Водночас перший закордонний візит на посаді президента США Трамп здійснить до Ватикану – на похорони Папи Римського Франциска.

ТрампПутінСША
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