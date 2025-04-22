Трамп в мае поедет на Ближний Восток, где он вероятно встретится с Путиным

Президент США Дональд Трампа в мае поедет в три страны Ближнего Востока, где, как ранее писали СМИ, может состояться его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: об этом на брифинге 22 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Левитт, Трамп "отправится в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая".

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Она также подтвердила, что в четверг, 24 апреля, президент США примет премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, с которым "обсудит торговлю и региональную безопасность".

СМИ ранее писали, что Саудовская Аравия станет первой страной, куда президент США совершит свой зарубежный визит. Российская сторона рассматривала ее как одно из мест потенциальной встречи Трампа с Путиным.

В то же время первый зарубежный визит на посту президента США Трамп совершит в Ватикан – на похороны Папы Римского Франциска.