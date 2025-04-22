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FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо "мирної угоди"

Олег ПавлюкВівторок, 22 квітня 2025, 21:36
FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо мирної угоди
Державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф. Колаж УП

Державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі з Україною та європейськими державами в Лондоні 23 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось Financial Times.

За словами американських та європейських джерел FT, Віткофф і Рубіо "відмовилися від участі у зустрічі" в Лондоні.

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Водночас, за даними FT, спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, як і очікувалось, буде присутній у Лондоні.

Причини рішення обох посадовців не вказані, але відсутність державного секретаря на брифінгу у вівторок підтвердила речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс.

Що стосується Віткоффа, то він має цього тижня відвідати Росію.

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ЗМІ раніше повідомили, що США на переговорах у Лондоні 23 квітня, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Київ офіційно не отримував таких пропозицій.

СШАВелика Британія
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