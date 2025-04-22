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FT: Рубио и Уиткофф не будут участвовать во встрече в Лондоне по "мирному соглашению"

Олег ПавлюкВторник, 22 апреля 2025, 21:36
FT: Рубио и Уиткофф не будут участвовать во встрече в Лондоне по мирному соглашению
Государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Коллаж УП

Государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф не будут присутствовать на встрече с Украиной и европейскими государствами в Лондоне 23 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало Financial Times.

По словам американских и европейских источников FT, Уиткофф и Рубио "отказались от участия во встрече" в Лондоне.

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В то же время, по данным FT, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, как и ожидалось, будет присутствовать в Лондоне.

Причины решения обоих должностных лиц не указаны, но отсутствие государственного секретаря на брифинге во вторник подтвердила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс.

Что касается Уиткоффа, то он должен на этой неделе посетить Россию.

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СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев официально не получал таких предложений.

СШАВеликобритания
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