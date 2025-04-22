В Кыргызстане произошла серия арестов по делу о вербовке наемников в армию РФ

В Кыргызстане задержали сотрудницу "Русского дома" и еще троих человек по делу о вербовке наемников в армию России.

Источник: "Настоящее время" со ссылкой на кыргызскую службу Радио Свобода/Азаттык

Детали: Уголовное дело возбуждено Государственным комитетом национальной безопасности.

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Журналисты узнали, что одна из арестованных – сотрудница Русского дома (представительство Россотрудничества) в городе Ош Наталья Секерина. Ей предъявлено обвинение по уголовной статье "Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств".

Второй арестованный, по данным Радио Азаттык, – сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют "Организацию вербовки, финансирования, материального обеспечения, обучения наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств".

Кроме Секериной и Лапушкина, по этому делу задержаны еще два человека. Их личности пока неизвестны. Все четверо по решению Первомайского районного суда арестованы до 17 июня.

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Ранее несколько граждан в Кыргызстане были осуждены по делу о наемничестве за участие в войне России против Украины.