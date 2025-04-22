Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 118 зіткнень

Від початку доби 22 квітня на фронті відбулось 118 бойових зіткнень. З них найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, противник завдав 83 авіаційні удари, скинув 170 КАБ. Крім того, застосував 1159 дронів-камікадзе, здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та Нової Кругляківки.

Сім атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки, наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 290 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.