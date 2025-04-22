Генштаб: С начала суток на фронте произошло 118 столкновений

С начала суток 22 апреля на фронте состоялось 118 боевых столкновений. Из них больше всего – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 118 боевых столкновений, противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 170 КАБ. Кроме того, применил 1159 дронов-камикадзе, совершил 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и Новой Кругляковки.

Семь атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки на Лиманском направлении.

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На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении враг совершил 42 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 15 атак оккупантов вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отбили обе попытки продвинуться вперед.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Ивановки, наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 46 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 290 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.