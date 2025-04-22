ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи

Увечері вівторка в Одесі та Полтаві було чутно вибухи, міста атакували ударні БпЛА.

Джерело: "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов

Деталі: Журналісти повідомили, що в Полтаві було чутно звуки вибухів.

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Місто масово атакують безпілотники. У місті також спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

У Одесі теж лунали вибухи. Труханов попереджав про небезпеку Київський район міста.