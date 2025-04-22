ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи
Вівторок, 22 квітня 2025, 23:55
Увечері вівторка в Одесі та Полтаві було чутно вибухи, міста атакували ударні БпЛА.
Джерело: "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов
Деталі: Журналісти повідомили, що в Полтаві було чутно звуки вибухів.
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Місто масово атакують безпілотники. У місті також спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
У Одесі теж лунали вибухи. Труханов попереджав про небезпеку Київський район міста.