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ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи

Тетяна ОлійникВівторок, 22 квітня 2025, 23:55
ЗМІ: В Одесі та Полтаві пролунали вибухи
Фото - одеський telegram-канал "Думська"

Увечері вівторка в Одесі та Полтаві було чутно вибухи, міста атакували ударні БпЛА.

Джерело: "Суспільне", мер Одеси Геннадій Труханов

Деталі: Журналісти повідомили, що в Полтаві було чутно звуки вибухів.

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Місто масово атакують безпілотники. У місті також спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

У Одесі теж лунали вибухи. Труханов попереджав про небезпеку Київський район міста.

ОдесаПолтававибух
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