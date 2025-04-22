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СМИ: В Одессе и Полтаве прогремели взрывы

Татьяна ОлейникВторник, 22 апреля 2025, 23:55
СМИ: В Одессе и Полтаве прогремели взрывы
Фото - одесский telegram-канал «Думская»

Вечером вторника в Одессе и Полтаве были слышны взрывы, города атаковали ударные БПЛА.

Источник: "Суспільне", мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: Журналисты сообщили, что в Полтаве были слышны звуки взрывов.

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Город массово атакуют беспилотники. В городе также наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщают корреспонденты "Суспільного".

В Одессе тоже раздавались взрывы. Труханов предупреждал об опасности Киевский район города.

ОдессаПолтававзрыв
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