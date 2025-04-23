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У небі над Київщиною літали російські дрони: працювала ППО – ОВА

Іван Д'яконовСереда, 23 квітня 2025, 01:01
У небі над Київщиною літали російські дрони: працювала ППО – ОВА
Фото: Getty Images

У Києві та області опівночі середи оголошували повітряну тривогу. По ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація, начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко

Деталі: За даними обласної адміністрації, у повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. Наразі триває робота підрозділів протиповітряної оборони. 

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Пряма мова Ткаченка: "Поблизу столиці ворожі БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"

Оновлено: О 02:21 в Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги.

ППОКиївська областьКиїв
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