У небі над Київщиною літали російські дрони: працювала ППО – ОВА
Середа, 23 квітня 2025, 01:01
У Києві та області опівночі середи оголошували повітряну тривогу. По ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація, начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко
Деталі: За даними обласної адміністрації, у повітряному просторі Київської області виявлено безпілотні літальні апарати. Наразі триває робота підрозділів протиповітряної оборони.
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Пряма мова Ткаченка: "Поблизу столиці ворожі БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"
Оновлено: О 02:21 в Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги.