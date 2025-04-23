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В небе над Киевской областью летали российские дроны: работала ПВО – ОВА

Иван ДьяконовСреда, 23 апреля 2025, 01:01
В небе над Киевской областью летали российские дроны: работала ПВО – ОВА
Фото: Getty Images

В Киеве и области в полночь среды объявляли воздушную тревогу. По вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская областная военная администрация, начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко

Детали: По данным областной администрации, в воздушном пространстве Киевской области обнаружены беспилотные летательные аппараты. Сейчас идет работа подразделений противовоздушной обороны.

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Прямая речь Ткаченко: "Вблизи столицы вражеские БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги!"

Обновлено: В 02:21 в Киеве и области объявлен отбой воздушной тревоги.

ПВОКиевская областьКиев
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