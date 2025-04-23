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У Кашмірі бойовики відкрили вогонь по туристах: щонайменше 20 загиблих – ЗМІ

Іван Д'яконовСереда, 23 квітня 2025, 03:21
У Кашмірі бойовики відкрили вогонь по туристах: щонайменше 20 загиблих – ЗМІ
Фото: Getty Images

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела в індійських органах безпеки

Деталі: У вівторок, 22 квітня, бойовики відкрили вогонь по групі туристів у місті Пахалгам – популярному курорті в гірському регіоні Кашмір, який останнім часом почав відроджуватись після тривалого періоду насильства.

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Джерела в органах безпеки повідомили про щонайменше 20 загиблих. За іншими даними, кількість жертв може сягати 24 або навіть 26 осіб. Всі джерела надали інформацію на умовах анонімності через відсутність офіційного дозволу на коментарі для преси.

ЗМІ повідомляють, що напад стався в безлюдній гірській місцевості, імовірно, за участі двох або трьох бойовиків.

"Кількість загиблих все ще встановлюється, тому я не хочу вдаватися в подробиці. Зайве говорити, що це – найбільший напад на цивільних за останні роки", – заявив головний міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла у дописі в соцмережі X.

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Дослівно: "Відповідальність за напад взяло на себе маловідоме угруповання "Кашмірський опір". У повідомленні в соцмережах бойовики заявили, що виступають проти "демографічних змін" у регіоні через заселення території 85 тисячами "чужинців".

Деталі: Повідомляється, що лише за останні два роки близько 84 тисяч громадян Індії з інших регіонів отримали посвідку на проживання у Джамму і Кашмірі. Це стало можливим після скасування спеціального статусу регіону урядом Індії у 2019 році.

"Ті, хто стоїть за цим огидним актом, будуть притягнуті до відповідальності… Їм не буде пощади! Їхні злісні плани ніколи не матимуть успіху. Наша рішучість боротися з тероризмом непохитна", – написав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму дописі в X.

Національність загиблих наразі залишається невстановленою.

Контекст: Насильство з боку бойовиків регіоні Кашмір триває з 1989 року, відколи почалося антиіндійське повстання, що здебільшого підтримується радикальними ісламістськими угрупованнями. Повстанці борються за незалежність Кашміру або за його приєднання до Пакистану. 

Індія та Пакистан, які претендують на територію Кашміру, вже тричі воювали через регіон, і він досі залишається джерелом напруженості між двома ядерними державами. Обидві країни контролюють різні частини регіону, але претендують на нього повністю. Внаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей – як військових, так і цивільних.

У 2019 році уряд Індії, очолюваний прем’єр-міністром Нарендрою Моді, скасував особливий статус і широку автономію Кашміру. Регіон було поділено на дві федеральні території – Джамму і Кашмір та Ладакх. 

Індіяжертвитероризм
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