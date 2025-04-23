В Кашмире боевики открыли огонь по туристам: по меньшей мере 20 погибших – СМИ

По меньшей мере 20 человек погибли в результате вооруженного нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, что стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника в индийских органах безопасности

Детали: Во вторник, 22 апреля, боевики открыли огонь по группе туристов в городе Пахалгам – популярном курорте в горном регионе Кашмир, который в последнее время начал возрождаться после длительного периода насилия.

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Источники в органах безопасности сообщили о по меньшей мере 20 погибших. По другим данным, количество жертв может достигать 24 или даже 26 человек. Все источники предоставили информацию на условиях анонимности из-за отсутствия официального разрешения на комментарии для прессы.

СМИ сообщают, что нападение произошло в безлюдной горной местности, предположительно, с участием двух или трех боевиков.

"Количество погибших все еще устанавливается, поэтому я не хочу вдаваться в подробности. Излишне говорить, что это – самое большое нападение на гражданских за последние годы", – заявил главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла в заметке в соцсети X.

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Дословно: "Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка "Кашмирское сопротивление". В сообщении в соцсетях боевики заявили, что выступают против "демографических изменений" в регионе из-за заселения территории 85 тысячами "чужаков".

Детали: Сообщается, что только за последние два года около 84 тысяч граждан Индии из других регионов получили вид на жительство в Джамму и Кашмире. Это стало возможным после отмены специального статуса региона правительством Индии в 2019 году.

"Те, кто стоит за этим отвратительным актом, будут привлечены к ответственности... Им не будет пощады! Их злобные планы никогда не будут иметь успеха. Наша решимость бороться с терроризмом непоколебима", – написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей заметке в X.

Национальность погибших пока остается неустановленной.

Контекст: Насилие со стороны боевиков в регионе Кашмир продолжается с 1989 года, с тех пор как началось антииндийское восстание, которое в основном поддерживается радикальными исламистскими группировками. Повстанцы борются за независимость Кашмира или за его присоединение к Пакистану.

Индия и Пакистан, претендующие на территорию Кашмира, уже трижды воевали из-за региона, и он до сих пор остается источником напряженности между двумя ядерными державами. Обе страны контролируют разные части региона, но претендуют на него полностью. В результате конфликта погибли десятки тысяч людей - как военных, так и гражданских.

В 2019 году правительство Индии, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, отменило особый статус и широкую автономию Кашмира. Регион был разделен на две федеральные территории – Джамму и Кашмир и Ладакх.