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Українські інструктори навчають британських військових протидіяти російським дронам – The Times

Іван Д'яконовСереда, 23 квітня 2025, 05:51
Українські інструктори навчають британських військових протидіяти російським дронам – The Times
Ілюстративне фото: Getty Images

Українські військові інструктори з досвідом бойових дій були таємно відправлені до Великої Британії для навчання британських військових протидії тактикам застосування безпілотників, які використовує Росія у війні проти України.

Джерело: The Times

Деталі: За даними видання, у рамках операції Interflex, яка передбачає підготовку українських військових у Великій Британії, Україна таємно відрядила досвідчених інструкторів із безпілотних систем, аби передати британським колегам унікальний бойовий досвід, здобутий у війні з російською армією. Особливий акцент зроблено на навчанні британських військових новітнім тактикам застосування Росією дронів на полі бою – щоб допомогти їм краще підготуватися до майбутньої війни.

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Інструктори з України також допомагають інтегрувати знання з використання дронів у базову підготовку новобранців, що дозволяє адаптувати військову освіту до реалій сучасної війни.

Міністр у справах ветеранів Великої Британії, полковник Алістер Карнс, у серії дописів на платформі X наголосив на важливості такого обміну.

"Уроки з України актуальні вже зараз і мають величезне значення для кожного театру бойових дій", – зазначив Карнс.

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За його словами, вже існують технології, які дозволяють безпілотним системам самостійно переміщатися в зону операцій, виявляти, вибирати, супроводжувати та вражати цілі – як автономно, так і за участю оператора. 

Карнс наголосив, що війська повинні бути готові до використання дронів на всіх фронтах.

"Як перед Першою світовою війною навчання з артилерії стало стандартом, так і сьогодні дрони мають стати новою нормою військової підготовки", – підкреслив він.

Голова американської оборонної компанії Anduril Палмер Лакі, яка спеціалізується на виробництві дронів, зазначив, що, на його думку, "скринька Пандори" вже відкрита, коли йдеться про автономну зброю.

Професор Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського інституту об'єднаних служб, сказав, що "ми йшли до цього вже давно".

Довідково: Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

Операція Interflex була ініційована восени 2022 року, в ній беруть участь понад 10 країн, які забезпечують підготовку українських військовослужбовців на території Британії.

Станом на листопад 2024-го у межах операції підготовку пройшли 50 тисяч українських військовослужбовців.

безпілотникиВелика БританіяУкраїна
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