Украинские инструкторы обучают британских военных противодействовать российским дронам – The Times

Украинские военные инструкторы с опытом боевых действий были тайно отправлены в Великобританию для обучения британских военных противодействию тактикам применения беспилотников, которые использует Россия в войне против Украины.

Источник: The Times

Детали: По данным издания, в рамках операции Interflex, которая предусматривает подготовку украинских военных в Великобритании, Украина тайно отправила опытных инструкторов по беспилотным системам, чтобы передать британским коллегам уникальный боевой опыт, полученный в войне с российской армией. Особый акцент сделан на обучении британских военных новейшим тактикам применения Россией дронов на поле боя – чтобы помочь им лучше подготовиться к будущей войне.

Реклама:

Инструкторы из Украины также помогают интегрировать знания по использованию дронов в базовую подготовку новобранцев, что позволяет адаптировать военное образование к реалиям современной войны.

Министр по делам ветеранов Великобритании, полковник Алистер Карнс, в серии сообщений на платформе X отметил важность такого обмена.

"Уроки из Украины актуальны уже сейчас и имеют огромное значение для каждого театра боевых действий", – отметил Карнс.

РЕКЛАМА:

По его словам, уже существуют технологии, которые позволяют беспилотным системам самостоятельно перемещаться в зону операций, выявлять, выбирать, сопровождать и поражать цели – как автономно, так и с участием оператора.

Карнс подчеркнул, что войска должны быть готовы к использованию дронов на всех фронтах.

"Как перед Первой мировой войной обучение по артиллерии стало стандартом, так и сегодня дроны должны стать новой нормой военной подготовки", – подчеркнул он.

Глава американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки, которая специализируется на производстве дронов, отметил, что, по его мнению, "ящик Пандоры" уже открыт, когда речь идет об автономном оружии.

Профессор Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб, сказал, что "мы шли к этому уже давно".

Справочно: Как известно, на территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

Операция Interflex была инициирована осенью 2022 года, в ней участвуют более 10 стран, которые обеспечивают подготовку украинских военнослужащих на территории Британии.

По состоянию на ноябрь 2024-го в рамках операции подготовку прошли 50 тысяч украинских военнослужащих.