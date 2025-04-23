ISW: Росія, ймовірно, використає перемир’я для підготовки до нового наступу на Україну
Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляє, що потенційна угода про замороження фронту на нинішніх позиціях може не зупинити Росію від нової агресії. Кремль може використати перемир’я для перегрупування та реалізації більш масштабних територіальних амбіцій, зокрема у випадку обмеження західної військової допомоги Україні.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що будь-яка потенційна домовленість, яка фіксує нинішню лінію фронту до моменту, коли Росія отримає повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, не виключає ймовірності подальшої російської агресії з метою розширення окупації. Особливо у випадку, якщо угода передбачатиме мораторій на постачання Україні західної зброї.
Дослівно: "Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від нової російської агресії, оскільки російські війська перебувають на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 20 кілометрів від Харкова".
Деталі: Росія також активізувала використання бронетехніки по всій лінії фронту, що може свідчити про початок довгострокової кампанії із захоплення так званого "поясу фортець" у Донецькій області. Аналітики припускають, що це, ймовірно, є частиною ширшої стратегії захоплення якомога більшої території на сході та півдні України.
ISW не виключає, що Кремль може тимчасово відмовитися від жорстких вимог щодо повного контролю над окупованими регіонами в обмін на інші поступки з боку США – наприклад, зміну українського уряду на проросійський або значне скорочення чисельності Збройних сил України.
"Кремль, швидше за все, скористається будь-яким перемир’ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї в Україну, щоб підготуватися до нової агресії", – наголошують в ISW.
Ключові висновки ISW за 22 квітня:
- Видання Financial Times (FT) повідомило, що правитель Росії Володимир Путін нібито готовий завершити війну в Україні на нинішніх лініях фронту. Водночас офіційні особи Кремля, зокрема й сам Путін, неодноразово й публічно підкреслювали, що Росія зберігає територіальні претензії на всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Однак при цьому Москва сигналізує про наявність ширших територіальних амбіцій за межами цих регіонів.
- Видання The Moscow Times повідомило, що Кремль намагається використати економічні стимули для впливу на американо-російські переговори щодо війни в Україні, хоча, за даними джерел, не демонструє щирої зацікавленості у зусиллях президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни.
- Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що не може самостійно перевірити заяви кремлівських джерел, однак останні дії Москви узгоджуються з інформацією, оприлюдненою Moscow Times.
- Будь-яка потенційна угода про "замороження" лінії фронту до моменту повного контролю Росії над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями не виключає подальшої російської агресії з метою розширення окупації. Особливо у випадку, якщо така угода передбачатиме обмеження або припинення постачання Україні західної військової допомоги.
- 22 квітня представники Кремля вкотре спробували покласти відповідальність за відсутність прогресу в переговорах щодо тимчасового припинення вогню по об’єктах цивільної інфраструктури на Україну – попри те, що саме президент Володимир Зеленський ініціював відповідну пропозицію.
- Кремль і надалі відкидає оголошену Дональдом Трампом мету досягнення всеосяжного припинення вогню як передумови для завершення війни, всупереч послідовній позиції України на користь загального припинення бойових дій.
- Російські війська продовжують удосконалювати тактику ударів безпілотниками на великі відстані, намагаючись нейтралізувати ефективність українських мобільних оборонних підрозділів.
- Крім того, за повідомленнями, Росія активно вербує громадян Північної Кореї для компенсації дефіциту робочої сили, що свідчить про поглиблення двосторонньої співпраці між Пхеньяном і Москвою.
- Російські війська просунулися в районі Курської області та поблизу Торецька.