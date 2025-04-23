ISW: Росія, ймовірно, використає перемир’я для підготовки до нового наступу на Україну

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляє, що потенційна угода про замороження фронту на нинішніх позиціях може не зупинити Росію від нової агресії. Кремль може використати перемир’я для перегрупування та реалізації більш масштабних територіальних амбіцій, зокрема у випадку обмеження західної військової допомоги Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що будь-яка потенційна домовленість, яка фіксує нинішню лінію фронту до моменту, коли Росія отримає повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, не виключає ймовірності подальшої російської агресії з метою розширення окупації. Особливо у випадку, якщо угода передбачатиме мораторій на постачання Україні західної зброї.

Реклама:

Дослівно: "Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від нової російської агресії, оскільки російські війська перебувають на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 20 кілометрів від Харкова".

Деталі: Росія також активізувала використання бронетехніки по всій лінії фронту, що може свідчити про початок довгострокової кампанії із захоплення так званого "поясу фортець" у Донецькій області. Аналітики припускають, що це, ймовірно, є частиною ширшої стратегії захоплення якомога більшої території на сході та півдні України.

ISW не виключає, що Кремль може тимчасово відмовитися від жорстких вимог щодо повного контролю над окупованими регіонами в обмін на інші поступки з боку США – наприклад, зміну українського уряду на проросійський або значне скорочення чисельності Збройних сил України.

РЕКЛАМА:

"Кремль, швидше за все, скористається будь-яким перемир’ям, заснованим на обмеженні поставок американської зброї в Україну, щоб підготуватися до нової агресії", – наголошують в ISW.

Ключові висновки ISW за 22 квітня: