ISW: Россия, вероятно, использует перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете сообщает, что потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить Россию от новой агрессии. Кремль может использовать перемирие для перегруппировки и реализации более масштабных территориальных амбиций, в частности в случае ограничения западной военной помощи Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что любая потенциальная договоренность, которая фиксирует нынешнюю линию фронта до момента, когда Россия получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, не исключает вероятности дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если соглашение будет предусматривать мораторий на поставки Украине западного оружия.

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Дословно: "Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 километрах от Харькова".

Детали: Россия также активизировала использование бронетехники по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале долгосрочной кампании по захвату так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области. Аналитики предполагают, что это, вероятно, является частью более широкой стратегии захвата как можно большей территории на востоке и юге Украины.

ISW не исключает, что Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами в обмен на другие уступки со стороны США - например, смену украинского правительства на пророссийское или значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины.

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"Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии", – отмечают в ISW.

Ключевые выводы ISW за 22 апреля: