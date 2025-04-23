ISW: Россия, вероятно, использует перемирие для подготовки к новому наступлению на Украину
Институт изучения войны (ISW) в своем отчете сообщает, что потенциальное соглашение о замораживании фронта на нынешних позициях может не остановить Россию от новой агрессии. Кремль может использовать перемирие для перегруппировки и реализации более масштабных территориальных амбиций, в частности в случае ограничения западной военной помощи Украине.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что любая потенциальная договоренность, которая фиксирует нынешнюю линию фронта до момента, когда Россия получит полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, не исключает вероятности дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если соглашение будет предусматривать мораторий на поставки Украине западного оружия.
Дословно: "Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от новой российской агрессии, поскольку российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 километрах от Харькова".
Детали: Россия также активизировала использование бронетехники по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале долгосрочной кампании по захвату так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области. Аналитики предполагают, что это, вероятно, является частью более широкой стратегии захвата как можно большей территории на востоке и юге Украины.
ISW не исключает, что Кремль может временно отказаться от жестких требований по полному контролю над оккупированными регионами в обмен на другие уступки со стороны США - например, смену украинского правительства на пророссийское или значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины.
"Кремль, скорее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии", – отмечают в ISW.
Ключевые выводы ISW за 22 апреля:
- Издание Financial Times (FT) сообщило, что правитель России Владимир Путин якобы готов завершить войну в Украине на нынешних линиях фронта. В то же время официальные лица Кремля, в том числе и сам Путин, неоднократно и публично подчеркивали, что Россия сохраняет территориальные претензии на всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако при этом Москва сигнализирует о наличии более широких территориальных амбиций за пределами этих регионов.
- Издание The Moscow Times сообщило, что Кремль пытается использовать экономические стимулы для влияния на американо-российские переговоры по войне в Украине, хотя, по данным источников, не демонстрирует искренней заинтересованности в усилиях президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение войны.
- Институт изучения войны (ISW) отмечает, что не может самостоятельно проверить заявления кремлевских источников, однако последние действия Москвы согласуются с информацией, обнародованной Moscow Times.
- Любое потенциальное соглашение о "замораживании" линии фронта до момента полного контроля России над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями не исключает дальнейшей российской агрессии с целью расширения оккупации. Особенно в случае, если такое соглашение будет предусматривать ограничение или прекращение поставок Украине западной военной помощи.
- 22 апреля представители Кремля в очередной раз попытались возложить ответственность за отсутствие прогресса в переговорах о временном прекращении огня по объектам гражданской инфраструктуры на Украину - несмотря на то, что именно президент Владимир Зеленский инициировал соответствующее предложение.
- Кремль продолжает отвергать объявленную Дональдом Трампом цель достижения всеобъемлющего прекращения огня как предпосылки для завершения войны, вопреки последовательной позиции Украины в пользу всеобщего прекращения боевых действий.
- Российские войска продолжают совершенствовать тактику ударов беспилотниками на большие расстояния, пытаясь нейтрализовать эффективность украинских мобильных оборонительных подразделений.
- Кроме того, по сообщениям, Россия активно вербует граждан Северной Кореи для компенсации дефицита рабочей силы, что свидетельствует об углублении двустороннего сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
- Российские войска продвинулись в районе Курской области и вблизи Торецка.