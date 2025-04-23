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На фронті за добу сталося 144 боєзіткнення – Генштаб

Степан ГафткоСереда, 23 квітня 2025, 08:03
На фронті за добу сталося 144 боєзіткнення – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу найчастіше росіяни атакували Сили оборони України на Торецькому, Лиманському та Покровському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора (22 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборону в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 3 атаки в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 атак у районах Колодязів, Надії, Новомихайлівки, а також у напрямках Ольгівки, Глущенкового і Новосергіївки.

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На Сіверському напрямку ворог тричі намагався просунутись у районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 6 атак у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька і в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 53 штурми в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Новоукраїнки, Шевченка, Водяного Другого, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Новопавлівки, Романівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 атак поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби армія РФ завдала 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснила 344 обстріли, 7 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

На Оріхівському напрямку ворог атакував 5 разів поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки до наступу не виявлено.

російсько-українська війнаГенштаб
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