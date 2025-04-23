На фронті за добу сталося 144 боєзіткнення – Генштаб
За минулу добу найчастіше росіяни атакували Сили оборони України на Торецькому, Лиманському та Покровському напрямках.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора (22 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе".
Деталі: На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборону в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 3 атаки в районах Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку відбулося 14 атак у районах Колодязів, Надії, Новомихайлівки, а також у напрямках Ольгівки, Глущенкового і Новосергіївки.
На Сіверському напрямку ворог тричі намагався просунутись у районах Григорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку відбулося 6 атак у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька і в напрямку Щербинівки.
На Покровському напрямку зупинено 53 штурми в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Новоукраїнки, Шевченка, Водяного Другого, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Новопавлівки, Романівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Новомиколаївки.
На Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 атак поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби армія РФ завдала 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснила 344 обстріли, 7 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.
На Оріхівському напрямку ворог атакував 5 разів поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки до наступу не виявлено.