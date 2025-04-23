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На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб

Степан ГафткоСреда, 23 апреля 2025, 08:03
На фронте за сутки произошло 144 боестолкновения – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские войска чаще всего атаковали Силы обороны Украины на Торецком, Лиманском и Покровском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По уточненной информации, вчера (22 апреля – ред.) противник нанес 125 авиаударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 242 корректируемые авиабомбы. Кроме того, зафиксировано 6019 обстрелов, из них 150 – с применением реактивных систем залпового огня, и около 2800 ударов дронами-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении зафиксировано 4 попытки прорыва обороны в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло 3 атаки в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении зафиксировано 14 атак в районах Колодязей, Надежды, Новомихайловки, а также в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергеевки.

На Северском направлении противник 3 раза пытался продвинуться в районах Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 6 атак в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

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На Торецком направлении зафиксировано 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 53 штурма в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Новоукраинки, Шевченко, Второго Водяного, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Надеевки, Троицкого, Андреевки, а также в направлениях Новопавловки, Романовки, Старой Николаевки, Миролюбовки, Новониколаевки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 17 атак вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки российская армия нанесла 15 авиаударов, сбросив 36 корректируемых авиабомб, совершила 344 обстрела, из них 7 – с применением РСЗО. Украинские военные остановили 22 штурмовые действия противника.

На Ореховском направлении враг атаковал 5 раз в районах Малых Щербаков, Степового и Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки к наступлению не обнаружено.

российско-украинская войнаГенштаб
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